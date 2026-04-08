Filha de PM morta terá pensão de R$ 2,5 mil; investigado pode receber R$ 20 mil

Especialistas explicam que o cálculo da pensão segue normas previdenciárias, enquanto a reserva do oficial se baseia na patente e tempo de serviço

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O desfecho financeiro do caso envolvendo a morte da policial militar Gisele e a participação do tenente-coronel Neto tem gerado forte indignação e questionamentos sobre os critérios do sistema público. De um lado, a filha da militar, uma criança de apenas 7 anos, deverá receber uma pensão estimada em R$ 2,5 mil. De outro, o oficial investigado no caso poderá passar à reserva com uma aposentadoria que gira em torno de R$ 20 mil mensais.

A disparidade escancara como funcionam os diferentes braços da legislação brasileira em situações de tragédia. Enquanto o benefício da criança é regido por normas previdenciárias que impõem limites rígidos ao valor do repasse, os vencimentos de oficiais de alta patente são garantidos por regras específicas da carreira militar, que levam em conta o tempo de serviço e o cargo ocupado.

Caminhos Jurídicos Distintos

Juristas explicam que esses valores não estão interligados. A pensão por morte é um direito previdenciário imediato, mas muitas vezes considerado insuficiente diante das necessidades de uma criança que perdeu o amparo materno. Já a remuneração do tenente-coronel está vinculada ao seu status funcional, que permanece vigente enquanto o processo administrativo ou judicial não atingir uma sentença que determine a perda do cargo e dos direitos de reforma.

Diante desse cenário, a família de Gisele estuda ingressar com uma ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado. Esse tipo de processo busca responsabilizar o ente público pelo ocorrido e pode elevar a compensação financeira destinada à menina, embora o caminho judicial seja conhecido por ser longo e complexo.

Impacto Social e Críticas

O caso transcende o campo jurídico e atinge o debate social. A diferença de quase dez vezes entre o que a órfã receberá e o que o investigado pode ganhar como aposentadoria levanta críticas sobre a justiça social e a proteção às vítimas no serviço público.

LEIA TAMBÉM:

Especialistas apontam que, embora o sistema trate separadamente as questões de carreira, previdência e indenização, a percepção pública é de um desequilíbrio ético. O acompanhamento do caso agora foca tanto no andamento criminal quanto nas possíveis revisões que a Justiça pode impor a esses valores.