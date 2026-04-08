Filho é suspeito de matar o assassino da mãe 10 anos após a morte dela

O município de Frutal, no Triângulo Mineiro, é palco de um desdobramento trágico que une passado e presente em uma teia de violência e vingança. Marcos Antônio da Silva Neto (filho), hoje com 19 anos, é o principal investigado pela morte de Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. Rafael havia sido condenado por assassinar a mãe de Marcos, Glauciane Cipriano, com 20 facadas em julho de 2016 — um crime presenciado pelo suspeito quando ele tinha apenas 9 anos de idade.
Dez anos depois, o ciclo de sangue se completou em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde Rafael foi alvejado pelas costas.
De acordo com o portal G1, as investigações indicam que Marcos monitorava os passos de Rafael desde que o homem deixou o sistema prisional em janeiro deste ano, aguardando o momento oportuno para o revide.
O monitoramento e a execução em frutal
O crime ocorrido no último dia 31 de março revela um planejamento minucioso por parte do jovem, motivado pelo trauma de infância em Frutal:
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A Execução: Rafael aguardava a esposa em frente à UBS Carlos Alberto Vieira quando foi surpreendido por cinco disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, o atirador agiu pelas costas, sem dar chance de defesa.
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Saída da APAC: Rafael cumpria pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e ganhou liberdade em 15 de janeiro. Desde então, Marcos teria iniciado a vigilância constante do algoz de sua mãe.
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O Trauma de 2016: Glauciane foi morta durante um churrasco da ExpoFrutal por ciúmes infundados de Rafael. O ataque cruel, sem chance de defesa, marcou a vida de Marcos, que viu a mãe ser esfaqueada repetidamente.
Resumo do Caso: Investigação em Frutal (Abril 2026)
Confira os dados consolidados sobre o inquérito que mobiliza a Polícia Civil:
|Detalhe do Caso
|Informação Oficial
|Local do Crime
|Bairro Novo Horizonte, Frutal (MG)
|Suspeito
|Marcos Antônio da Silva Neto (19 anos)
|Vítima
|Rafael Garcia Pedroso (Condenado por feminicídio)
|Status Jurídico
|Pedido de prisão temporária solicitado
|Defesa do Suspeito
|Alega intenção de confissão e colaboração
|Motivação
|Suposta vingança pelo assassinato da mãe em 2016
A defesa de Marcos afirma que o jovem pretende se apresentar e confessar o crime, mas alega dificuldades burocráticas com a delegacia. Segundo o levantamento do G1, a Polícia Civil esclareceu que apresentações espontâneas precisam ser coordenadas previamente para não comprometer o estágio avançado das apurações.
Em Frutal, o clima é de consternação, reacendendo debates sobre a eficácia do sistema prisional e as sequelas psicológicas em crianças vítimas de violência doméstica.
Enquanto a Justiça avalia o mandado de prisão, Marcos permanece foragido, e a história de Glauciane Cipriano volta às manchetes como um lembrete doloroso de um feminicídio que, mesmo após uma década, ainda produz vítimas colaterais.