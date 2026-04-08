Filho é suspeito de matar o assassino da mãe 10 anos após a morte dela

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O município de Frutal, no Triângulo Mineiro, é palco de um desdobramento trágico que une passado e presente em uma teia de violência e vingança. Marcos Antônio da Silva Neto (filho), hoje com 19 anos, é o principal investigado pela morte de Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. Rafael havia sido condenado por assassinar a mãe de Marcos, Glauciane Cipriano, com 20 facadas em julho de 2016 — um crime presenciado pelo suspeito quando ele tinha apenas 9 anos de idade.

Dez anos depois, o ciclo de sangue se completou em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde Rafael foi alvejado pelas costas.

De acordo com o portal G1, as investigações indicam que Marcos monitorava os passos de Rafael desde que o homem deixou o sistema prisional em janeiro deste ano, aguardando o momento oportuno para o revide.

O monitoramento e a execução em frutal

O crime ocorrido no último dia 31 de março revela um planejamento minucioso por parte do jovem, motivado pelo trauma de infância em Frutal:

A Execução: Rafael aguardava a esposa em frente à UBS Carlos Alberto Vieira quando foi surpreendido por cinco disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, o atirador agiu pelas costas, sem dar chance de defesa.

Saída da APAC: Rafael cumpria pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e ganhou liberdade em 15 de janeiro. Desde então, Marcos teria iniciado a vigilância constante do algoz de sua mãe.

O Trauma de 2016: Glauciane foi morta durante um churrasco da ExpoFrutal por ciúmes infundados de Rafael. O ataque cruel, sem chance de defesa, marcou a vida de Marcos, que viu a mãe ser esfaqueada repetidamente.

Resumo do Caso: Investigação em Frutal (Abril 2026)

Confira os dados consolidados sobre o inquérito que mobiliza a Polícia Civil:

Detalhe do Caso Informação Oficial Local do Crime Bairro Novo Horizonte, Frutal (MG) Suspeito Marcos Antônio da Silva Neto (19 anos) Vítima Rafael Garcia Pedroso (Condenado por feminicídio) Status Jurídico Pedido de prisão temporária solicitado Defesa do Suspeito Alega intenção de confissão e colaboração Motivação Suposta vingança pelo assassinato da mãe em 2016

A defesa de Marcos afirma que o jovem pretende se apresentar e confessar o crime, mas alega dificuldades burocráticas com a delegacia. Segundo o levantamento do G1, a Polícia Civil esclareceu que apresentações espontâneas precisam ser coordenadas previamente para não comprometer o estágio avançado das apurações.

Em Frutal, o clima é de consternação, reacendendo debates sobre a eficácia do sistema prisional e as sequelas psicológicas em crianças vítimas de violência doméstica.

Enquanto a Justiça avalia o mandado de prisão, Marcos permanece foragido, e a história de Glauciane Cipriano volta às manchetes como um lembrete doloroso de um feminicídio que, mesmo após uma década, ainda produz vítimas colaterais.