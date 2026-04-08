Fim da janela partidária muda forças na Aleac; UB passa a liderar e PDT tem maior queda

📸 Foto: Juan Diaz/ContilNet

⏱️ 3 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O fim da janela partidária, encerrada no último sábado (5), provocou uma reconfiguração significativa na composição da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O período, previsto na legislação eleitoral, permite que parlamentares troquem de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária, desde que respeitado o prazo estabelecido antes das eleições.

Levantamento feito pelo ContilNet mostra que partidos como União Brasil, Progressistas e MDB ampliaram suas bancadas, enquanto siglas como PDT, Podemos e PSD registraram perdas expressivas.

O maior crescimento foi do União Brasil, que mais que triplicou sua representação na Casa, passando de dois para oito deputados e se tornando a maior bancada. Permaneceram no partido Whendy Lima e Gilberto Lira. Já Chico Viga, Fagner Calegário, Michelle Melo, Afonso Fernandes, Adailton Cruz e Pablo Bregense passaram a integrar a sigla.

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O Progressistas, partido da governadora Mailza Assis, também ampliou presença, saindo de três para cinco parlamentares. Seguem na legenda Maria Antônia, Manoel Moraes e Nicolau Júnior. Os novos integrantes são André Vale e Clodoaldo Rodrigues.

O MDB também cresceu, passando de dois para quatro deputados. Permanecem Antônia Sales e Tanízio Sá. Chegaram à sigla Pedro Longo e Luiz Gonzaga.

O Republicanos, ligado ao senador Alan Rick, manteve o mesmo tamanho de bancada, apesar de mudanças internas. O partido perdeu Clodoaldo Rodrigues, mas ganhou Eduardo Ribeiro, permanecendo com três parlamentares, ao lado de Gene Diniz e Tadeu Hassem.

Cadeiras vazias

Entre as maiores perdas, o PDT foi o mais afetado. A sigla, que antes tinha a maior bancada da Casa, caiu de quatro para apenas um deputado, o presidente estadual do partido, Luiz Tchê. Deixaram o partido Michelle Melo e Chico Viga, que migraram para o União Brasil, além de Pedro Longo, que foi para o MDB.

O Podemos perdeu toda a sua representação. A legenda, que passou a ser comandada pelo ex-governador Jorge Viana, ficou sem deputados após a saída de Fagner Calegário, que foi para o União Brasil, e André Vale, que migrou para o Progressistas.

Situação semelhante ocorreu com o PSD, ligado ao senador Sergio Petecão, que também ficou sem representantes. Deixaram a sigla Eduardo Ribeiro, que foi para o Republicanos, e Pablo Bregense, que se filiou ao União Brasil.

O PSDB também perdeu sua única cadeira, com a saída de Luiz Gonzaga para o MDB. O mesmo ocorreu com PSB e Solidariedade, que ficaram sem representação após as saídas de Adailton Cruz e Afonso Fernandes para o União Brasil.

Outras siglas não registraram mudanças. O NOVO segue com Emerson Jarude. A federação formada por PT, PV e PCdoB mantém Edvaldo Magalhães. Já o PL permanece com Arlenilson Cunha.

Veja como ficou a composição da Aleac: