Acre segue com alta incidência de Síndrome Respiratória Aguda

📸 Foto Destaque: Reprodução

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado ⚕️ Revisado por Especialista

O novo Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado no último dia 1º de abril, aponta para que o Acre segue com nível de incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas últimas duas semanas. Os registros de SRAG associados ao rinovírus continuam aumentando em muitos estados do Norte, como Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia, além de estados do Nordeste e Sudeste.

Apesar do Acre seguir com nível de incidência de SRAG em alerta ou risco, apresenta sinal de interrupção do crescimento dos casos de SRAG na tendência de longo prazo até a Semana Epidemiológica 12. Além do Acre, os estados do Amapá, Goiás e Ceará seguem na mesma condição.

LEIA TAMBÉM: Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

A análise verificou que a maioria das unidades federativas no Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste estão com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento. A maioria dessas ocorrências de SRAG, que pode causar morte nos casos mais graves, tem sido motivada por influenza A, vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus.

Dados nacionais de SRAG

Os dados de resultados laboratoriais por faixa etária indicam que o aumento de SRAG em crianças e adolescentes continua sendo impulsionado principalmente pelo rinovírus, enquanto entre jovens, adultos e idosos a principal causa tem sido a influenza A. No entanto, os casos de SRAG associados a ambos os vírus já apresentam sinais de desaceleração do crescimento ou início de queda em alguns estados. O VSR também tem contribuído para o aumento de SRAG em crianças pequenas.

Incidência e mortalidade

A incidência e a mortalidade semanais médias, nas últimas oito semanas epidemiológicas, mantêm o padrão característico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao VSR e ao rinovírus. A mortalidade é maior entre os idosos, liderado pela Covid-19 e influenza A.

O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias na identificação de casos prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.