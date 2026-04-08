Flamengo estreia na Libertadores contra o Cusco

Flamengo estreia hoje na Libertadores contra o Cusco com transmissão na Globo

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Chegou a hora da estreia do favorito. Nesta quarta-feira (08/04), às 21h30 (de Brasília), o Flamengo visita o Cusco pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores 2026. O palco será o Estádio Inca Garcilaso de la Vega, onde a bola corre mais rápido devido aos mais de 3 mil metros de altitude.

Desfalques e Superação

O técnico rubro-negro terá que mexer na equipe, já que o departamento médico barrou cinco peças fundamentais. Ficam fora desta estreia por lesão: Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Alex Sandro, Saúl Ñíguez e Jorginho.

Apesar das ausências, o time conta com o retorno de peças consagradas e o brilho de Lucas Paquetá e Arrascaeta para municiar o artilheiro Pedro no ataque.

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

Cusco: (Time base local).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Pedro. (A definir os pontas).

Onde assistir Cusco x Flamengo ao vivo

O torcedor terá diversas opções para acompanhar o Mengão nesta quarta:

TV Aberta: Globo

YouTube: Getv

Streaming: Paramount+

O Flamengo tenta manter a tradição de boas estreias para liderar um grupo que ainda conta com Independiente Medellín (COL) e Estudiantes (ARG).