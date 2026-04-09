Flávio Bolsonaro e PL suspenderam negociações com Ciro Gomes no Ceará

As articulações para uma possível aliança entre o Partido Liberal (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes no Ceará foram interrompidas após divergências internas dentro da sigla. A decisão envolveu lideranças do partido, entre elas o senador Flávio Bolsonaro, e expôs dificuldades na construção de um acordo político no estado.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a aproximação enfrentou resistência de setores do próprio PL, especialmente de alas mais alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, a avaliação era de que a união com Ciro Gomes não teria consenso dentro do partido.

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O impasse acabou levando à paralisação das conversas, deixando indefinido o futuro de uma eventual composição eleitoral no Ceará. A suspensão das tratativas marcou um recuo nas negociações e evidenciou o cenário de disputas internas na legenda.

Ainda de acordo com o portal, não há previsão para retomada das discussões, e o episódio reforça as dificuldades de alinhamento político diante de interesses divergentes dentro do partido.