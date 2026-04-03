05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Flávio Bolsonaro vence Lula em índice de desempenho digital

O Índice Datrix mede o alcance e a qualidade das menções aos possíveis candidatos à Presidência da República em 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Flávio Bolsonaro vence Lula em índice de desempenho digital
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O cenário da disputa digital pela Presidência da República em 2026 fechou o mês de março com uma liderança consolidada. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terminou o período no topo do Índice Datrix de Presidenciáveis (IDP), ranking que monitora a performance e a repercussão de possíveis candidatos no ambiente das redes sociais e da internet.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com os dados obtidos pela CNN Brasil, o parlamentar vem mantendo a dianteira desde o final de 2025. Flávio lidera com 32,56 pontos, sendo amplamente favorecido pelo chamado “mar aberto” métrica que contabiliza citações feitas por jornalistas, influenciadores e usuários em geral, fora de seus perfis oficiais.

Flávio Bolsonaro vence Lula em índice de desempenho digital

Flávio Bolsonaro PL/ Foto: Reprodução

Pódio e Polarização

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na segunda colocação com 23,56 pontos. O desempenho de Lula é sustentado principalmente pelo forte engajamento em seus próprios canais oficiais, que equilibra uma avaliação menos expressiva no ambiente digital externo.

LEIA TAMBÉM: 

Dalcar oferece autopeças com foco em qualidade, segurança e desempenho no Acre

Polícia Militar e Detran registram acidentes na Ponte da União e na Avenida 25 de Agosto

TCE revisa decisão e ex-presidente do Iapen não devolverá R$ 2,5 milhões

A grande surpresa do mês foi a estreia de Renan Santos, fundador do partido Missão, que ocupa o terceiro lugar com 21,64 pontos. O crescimento de Renan foi classificado pelo CEO da Datrix, João Paulo Castro, como uma “arrancada impressionante”, comparando sua performance à de grandes influenciadores digitais.

Cenário Geral

O ranking ainda traz outros nomes que buscam espaço na disputa nacional:

  • Ronaldo Caiado (PSD): 13,94 pontos (pré-candidatura confirmada no fim de março).

  • Romeu Zema (Novo): 13,49 pontos.

  • Aldo Rebelo (DC): 11,22 pontos.

O Índice Datrix utiliza inteligência artificial para processar o volume, o alcance e a qualidade das menções, variando de -100 a 100 pontos. Os números de março reforçam que a corrida presidencial de 2026 já movimenta intensamente os bastidores digitais, com a direita e a esquerda concentrando as maiores fatias de atenção do público conectado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.