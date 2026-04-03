Flávio Bolsonaro vence Lula em índice de desempenho digital

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O cenário da disputa digital pela Presidência da República em 2026 fechou o mês de março com uma liderança consolidada. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terminou o período no topo do Índice Datrix de Presidenciáveis (IDP), ranking que monitora a performance e a repercussão de possíveis candidatos no ambiente das redes sociais e da internet.

De acordo com os dados obtidos pela CNN Brasil, o parlamentar vem mantendo a dianteira desde o final de 2025. Flávio lidera com 32,56 pontos, sendo amplamente favorecido pelo chamado “mar aberto” métrica que contabiliza citações feitas por jornalistas, influenciadores e usuários em geral, fora de seus perfis oficiais.

Pódio e Polarização

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na segunda colocação com 23,56 pontos. O desempenho de Lula é sustentado principalmente pelo forte engajamento em seus próprios canais oficiais, que equilibra uma avaliação menos expressiva no ambiente digital externo.

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A grande surpresa do mês foi a estreia de Renan Santos, fundador do partido Missão, que ocupa o terceiro lugar com 21,64 pontos. O crescimento de Renan foi classificado pelo CEO da Datrix, João Paulo Castro, como uma “arrancada impressionante”, comparando sua performance à de grandes influenciadores digitais.

Cenário Geral

O ranking ainda traz outros nomes que buscam espaço na disputa nacional:

Ronaldo Caiado (PSD): 13,94 pontos (pré-candidatura confirmada no fim de março).

Romeu Zema (Novo): 13,49 pontos.

Aldo Rebelo (DC): 11,22 pontos.

O Índice Datrix utiliza inteligência artificial para processar o volume, o alcance e a qualidade das menções, variando de -100 a 100 pontos. Os números de março reforçam que a corrida presidencial de 2026 já movimenta intensamente os bastidores digitais, com a direita e a esquerda concentrando as maiores fatias de atenção do público conectado.