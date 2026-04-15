É a primeira vez que o parlamentar aparece à frente numericamente, consolidando um empate técnico dentro da margem de erro

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15), aponta uma mudança significativa no cenário eleitoral para a sucessão presidencial de 2026. Em uma eventual disputa de segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem tecnicamente empatados. Flávio registra 42% das intenções de voto, enquanto Lula soma 40%.

Este levantamento marca a primeira vez na série histórica da Quaest em que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente do atual mandatário. Embora a diferença de dois pontos percentuais configure um empate técnico, o dado reforça uma trajetória de crescimento do senador e de desgaste do petista nos últimos meses.

Trajetória dos Candidatos

A vantagem que Lula detinha sobre Flávio Bolsonaro vem sofrendo reduções sucessivas desde o fim do ano passado:

Dezembro: Lula tinha 10 pontos de vantagem;

Janeiro: A diferença caiu para 7 pontos;

Fevereiro: Recuou para 5 pontos;

Março: Empate real com 41% para cada um;

Abril (Hoje): Flávio assume a liderança numérica com 42% contra 40% de Lula.

Cenário Detalhado (Lula x Flávio)

Flávio Bolsonaro: 42% (tinha 41% em março)

Lula: 40% (tinha 41% em março)

Branco/Nulo/Não vai votar: 16% (estável)

Indecisos: 2% (estável)

Análise do Cenário

Os dados mostram que Flávio Bolsonaro conseguiu absorver parte do eleitorado que estava propenso a votar no atual presidente, enquanto os votos brancos e nulos mantêm uma taxa de resistência elevada, na casa dos 16%. A estabilidade dos indecisos (2%) sugere que o eleitorado está altamente polarizado e com posições já cristalizadas para o embate de 2026.

Com o envio de projetos de grande impacto ao Congresso e a movimentação das peças políticas, o cenário eleitoral começa a ganhar contornos de uma disputa acirrada entre as duas principais forças políticas do país.