14/04/2026
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Foragido por tráfico de drogas é capturado pela PRF durante ronda no Acre

A ordem judicial havia sido expedida em abril de 2025 pela justiça estadual, com validade até 2035

Por Redação ContilNet 14/04/2026
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Foragido por tráfico de drogas é capturado pela PRF durante ronda no Acre
O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas/Foto: PRF

Um homem foi preso, na tarde da última segunda-feira (13), pelo crime de tráfico de drogas em Rio Branco. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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A prisão ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 95 da BR-364, quando a equipe realizava um patrulhamento tático e deu ordem de parada a uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor preta.

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Durante o procedimento de fiscalização e consulta aos sistemas de segurança, os policiais identificaram que o condutor possuía um mandado de prisão definitiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas decorrente de condenação transitada em julgado.

A ordem judicial havia sido expedida em abril de 2025 pela justiça estadual, com validade até 2035.

Após a confirmação dos dados, os agentes deram voz de prisão ao envolvido, garantindo a manutenção de sua integridade física e o respeito aos seus direitos. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) de Rio Branco para os procedimentos legais e o início do cumprimento da pena.

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