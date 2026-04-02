05/04/2026
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“Força da mulher acreana”: marido homenageia Mailza após posse

Estado passa a ter segunda mulher no comando

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Transmissão Governo (37)
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
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A posse de Mailza Assis como governadora do Acre foi marcada por uma declaração pública do marido, que usou as redes sociais para homenagear a nova chefe do Executivo estadual.

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Na publicação, ele destacou a força, a sensibilidade e a capacidade de liderança da governadora, afirmando que a gestão deve refletir equilíbrio e firmeza diante dos desafios do cargo.

“Não tenho dúvidas de que sua gestão será o reflexo do seu equilíbrio e da sua firmeza”, escreveu, ao mencionar a experiência e a trajetória de Mailza.

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O texto também traz uma mensagem de apoio pessoal, com votos de prosperidade para o novo ciclo e referência à fé como guia nas decisões à frente do governo.

Além do aspecto familiar, a posse marca um momento simbólico para o estado. Mailza Assis se torna a segunda mulher a assumir o comando do Acre, reforçando a presença feminina em cargos de liderança política.

A nova governadora assume em um cenário de expectativas quanto à condução da gestão e à continuidade de políticas públicas no estado.

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