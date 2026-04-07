Foto rara de Cauã Reymond com irmão agita as redes sociais

Cauã Reymond posta foto com irmãos hoje e Pavel impressiona pela beleza

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O domingo de Páscoa (05/04) foi de muita conexão para Cauã Reymond. O ator, que costuma ser discreto com a vida pessoal, abriu uma exceção para mostrar os bastidores de sua celebração em família.

Ao lado de Pavel Reymond e Lara Rodi, o astro de Um Lugar ao Sol provou que a beleza é, de fato, um traço hereditário marcante.

Web vai à loucura com Pavel

O destaque absoluto da publicação foi Pavel Reymond. Os seguidores do ator não pouparam elogios ao irmão mais novo, com muitos afirmando que ele consegue superar o charme do galã global.

Comentários de Fãs: “Consegue ser mais bonito que o irmão”, disparou uma seguidora. “Beleza vem de família mesmo, não tem como negar”, comentou outra em meio a emojis de coração.

Com informações do Metrópoles.

Quem são os irmãos de Cauã?

Embora o ator seja o rosto mais famoso, seus irmãos também trilham caminhos interessantes no mundo profissional e artístico:

Pavel Reymond: Irmão por parte de mãe (Denise, falecida em 2019). Pavel é médico veterinário, mas já flertou com a atuação ao trabalhar como dublê do próprio Cauã na novela Um Lugar ao Sol. Lara Rodi: Irmã por parte de pai (José Marques). Lara é formada em Cinema e atua com maestria nos bastidores do audiovisual como roteirista e assistente de direção, preferindo o brilho por trás das câmeras.

Momento de Lazer em 2026

Em um ano marcado por novos projetos no cinema e no streaming, Cauã aproveitou a folga das gravações para recarregar as energias com quem mais importa.

A foto, uma selfie descontraída tirada pelo próprio ator, já acumula centenas de milhares de curtidas e reforça o status da família Reymond como uma das mais queridas (e belas) do Brasil em 2026.