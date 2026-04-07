Fotojornalista do Acre vence prêmio nacional e celebra reconhecimento

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A fotojornalista Ingrid Kelly pôde comemorar o Dia dos Jornalistas de um modo especial: ela é a grande vencedora do Prêmio de Jornalismo Tecnoshow, na categoria fotojornalismo, com resultado divulgado nesta terça-feira (7).

Para Ingrid, o momento atual é de agradecimento. “Tudo isso é muito gratificante. Deus tem me abençoado muito, e ganhar esse prêmio é um sonho do comecinho, sempre quis ser reconhecida de alguma forma, e olha só! Nacionalmente, e em 1º lugar”, celebrou.

A profissional, que atua na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), concorreu com um registro feito na aldeia Mamoadate, em Assis Brasil, local que exige mais de oito horas de viagem de barco para ser alcançado. A imagem integra uma reportagem sobre o cultivo de cacau nativo realizado por comunidades indígenas.

“É uma honra”

Ao ContilNet, ainda à época em que foi divulgada como finalista, ela disse que era uma honra.

“Agradeço ao Diego Gurgel, que sempre foi uma inspiração, e à secretária Nayara Lessa pela oportunidade de estar entre os melhores”, completou, na ocasião.

A quem está começando agora no ramo, Ingrid é enfática: “Nunca desista dos seus sonhos. No meu início, eu nunca imaginei viver oque estou vivendo hoje, nunca mesmo, nem nos meus melhores sonhos. No início antes mesmo de trabalhar com fotografia profissional, eu pedia a Deus, pra me ensinar a ser cada dia melhor, e a buscar meus objetivos! E olha onde estou, sou muito grata”, disse.

O prêmio teve como tema “O Agro Conecta” e integra a programação da Tecnoshow COMIGO 2026, que busca destacar o agronegócio como elo entre pessoas, tecnologia e propósito. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia oficial do evento.