Francinete Barros é cotada para assumir Semulher após saída de Márdhia

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A possível substituição no comando da Secretaria de Estado da Mulher já começa a movimentar o cenário político local. Após a confirmação da exoneração de Márdhia El-Shawwa Pereira, o ContilNet checou que o nome de Francinete Barros surge como um dos mais cotados para assumir a pasta.

Márdhia confirmou que foi comunicada sobre sua saída na manhã desta terça-feira (7), pelo chefe de gabinete da governadora Mailza Assis, Jhonatan Santiago. A delegada aposentada da Polícia Civil estava à frente da secretaria desde março de 2023.

Nos bastidores do governo, interlocutores apontam que Francinete Barros é uma pessoa de confiança da governadora e mantém uma relação próxima com Mailza há anos. Ela acompanhou de perto toda a trajetória política da atual gestora, inclusive durante o período em que Mailza exerceu o cargo de vice-governadora.

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A eventual escolha é vista por aliados como um movimento natural dentro do grupo político, levando em consideração a relação de proximidade, lealdade e o histórico de atuação ao lado da governadora.

Francinete é servidora pública, gestora de Recursos Humanos, pós-graduada em Saúde e Segurança do Trabalho e especialista em Gestão por Competências, acolhimento hospitalar e políticas públicas de humanização. Foi diretora de Políticas Públicas para Mulheres, Diretora em Saúde e atuou como assessora especial de Mailza enquanto ela era vice-governadora.

Até o momento, o governo do Estado ainda não oficializou quem será o novo titular da Secretaria da Mulher.