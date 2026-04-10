10/04/2026
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Funcionária vive momentos de pânico ao ter arma apontada durante assalto

Ela chegava para iniciar o expediente quando foi abordada por um homem não identificado, vestido com roupas pretas e capuz

Por José Halif, ContilNet 10/04/2026
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Funcionária vive momentos de pânico ao ter arma apontada durante assalto
Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

Uma funcionária identificada pelas iniciais F.M.R.O., de 32 anos, foi vítima de roubo com emprego de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (9), em uma loja localizada no Centro Comercial do Terminal Rodoviário Urbano, no bairro Centro, em Cruzeiro do Sul.

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De acordo com as informações, a Polícia Militar do Acre foi acionada por volta das 10h para atender a ocorrência. Segundo relato da vítima, ela chegava para iniciar o expediente quando foi abordada por um homem não identificado, vestido com roupas pretas e capuz.

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Armado, o suspeito anunciou o assalto e exigiu que a funcionária abrisse o caixa e entregasse o dinheiro. Como não havia valores em espécie no local, o criminoso levou o celular da vítima, um Xiaomi Redmi Note 13 4G, de cor verde, além de documentos pessoais.

Após a ação, o homem fugiu a pé em direção a uma lanchonete próxima. A guarnição realizou buscas nas imediações, com patrulhamento e abordagens, mas o suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos, foi registrado boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil do Acre.

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