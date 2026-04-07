Futuros sobem e petróleo desaba após Trump suspender ataques ao Irã por duas semanas

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Os mercados globais reagiram rapidamente na noite desta terça-feira (7) depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá suspender por duas semanas os ataques contra o Irã, decisão condicionada à reabertura do Estreito de Ormuz — rota crucial para o comércio global de petróleo.

Os futuros do Dow Jones subiram 718 pontos, alta de 1,5%. Já os futuros do S&P 500 avançaram 1,6%, enquanto os do Nasdaq 100 ganharam 1,7%.

No mercado estendido, o petróleo também recuou. Os contratos do WTI caíram cerca de 9%, para a faixa de US$ 102 por barril.

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Os contratos do WTI recuavam cerca de 4%, negociados um pouco acima de US$ 108 por barril, depois de terem disparado com os ataques EUA–Israel à infraestrutura petrolífera iraniana na ilha de Kharg.

No pregão regular, o dia já havia sido de volatilidade: o S&P 500 fechou em leve alta de 0,08%, o Nasdaq ganhou 0,10% e o Dow Jones caiu 0,18%, ainda refletindo o temor de uma escalada militar mais ampla na região.

O clima começou a mudar na última hora do pregão, após o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pedir publicamente que Trump prorrogasse por duas semanas o prazo para a ofensiva e que Teerã reabrisse o estreito “como gesto de boa vontade”. A Casa Branca informou que o presidente foi informado da proposta e que uma resposta seria divulgada.

Mais cedo, em postagem na rede Truth Social, Trump havia reforçado ameaças de atacar usinas de energia e pontes do Irã, chegando a falar em “aniquilar uma civilização inteira”, mas ao mesmo tempo deixou aberta a possibilidade de um desfecho negociado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel