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Gabinete oficial abre processo para compra de móveis e itens de decoração

Aquisição inclui sofás, tapetes, mesas e peças decorativas

Por Dry Alves, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 2 dias
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Gabinete oficial abre processo para compra de móveis e itens de decoração
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O gabinete oficial do governo abriu processo para aquisição de móveis e itens de decoração, conforme publicação no Diário Oficial do Acre (DOE). A medida prevê a contratação de mobiliário e objetos destinados à estrutura administrativa do espaço.

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De acordo com o documento, a lista inclui sofás, poltronas, cadeiras giratórias, mesas, tapetes e peças decorativas. Também estão entre os itens previstos esculturas, quadros e vasos, voltados à ambientação do ambiente institucional.

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Além disso, o processo estabelece que empresas interessadas devem apresentar propostas dentro do prazo definido, seguindo as especificações técnicas descritas no termo de referência. A contratação ainda não possui valor final, já que está em fase de recebimento de orçamentos.

Nesse contexto, a iniciativa busca estruturar o gabinete com mobiliário adequado às atividades administrativas, ao mesmo tempo em que organiza o espaço com itens de apoio e ambientação.

O documento detalha características como dimensões, materiais e padrões dos produtos, indicando critérios técnicos para a futura contratação.

A medida consta em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

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