Formação de gelo nos Andes perde toda a cobertura após anos de derretimento e acende alerta sobre impactos ambientais

O que antes era gelo agora é apenas rocha. Nos Andes colombianos, a paisagem mudou de forma definitiva: a geleira Cerros de la Plaza, na Sierra Nevada del Cocuy, foi oficialmente declarada extinta, mais um símbolo concreto do avanço das mudanças climáticas no planeta.

A confirmação veio do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais, que acompanhou por anos o encolhimento da geleira por meio de imagens de satélite. Os registros mostram uma redução contínua desde 2015 até o desaparecimento total da cobertura de gelo em março deste ano.

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Segundo a Revista Galileu, o processo não foi repentino, mas implacável. No século 19, a geleira chegou a ocupar cerca de cinco quilômetros quadrados. Hoje, não resta mais nada. Para os especialistas, a perda vai além da paisagem: afeta diretamente o equilíbrio ecológico da região, conhecida por sua rica biodiversidade e por abrigar espécies como o condor-dos-andes.

O caso da Colômbia não é isolado. Estudos recentes indicam que até metade das geleiras do mundo pode desaparecer até o fim do século, um cenário considerado praticamente inevitável, mesmo com o cumprimento de metas globais como o Acordo de Paris.

Com informações da Revista Galileu