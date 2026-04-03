⏱️ 2 minutos de leitura

A Seleção Italiana atingiu o fundo do poço. Na manhã desta sexta-feira (03/04), Gennaro Gattuso entregou o cargo de treinador, encerrando uma passagem de apenas nove meses.

O anúncio é o golpe final em uma semana catastrófica que começou com a eliminação para a Bósnia na repescagem, confirmando que a tetracampeã mundial ficará de fora de sua terceira Copa consecutiva (2018, 2022 e 2026).

Debandada Geral

Gattuso não sai sozinho. A renúncia do técnico acompanha um “efeito dominó” que desmantelou a cúpula do futebol italiano em menos de 48 horas:

Gabriele Gravina: Renunciou à presidência da FIGC.

Gianluigi Buffon: Deixou o cargo de chefe de delegação.

Gennaro Gattuso: Abriu mão do comando técnico por “não alcançar o objetivo”.

“A camisa da Azzurra é a coisa mais preciosa do futebol e, por isso, é justo que eu abra caminho imediatamente”, declarou Gattuso em nota oficial, demonstrando o peso da responsabilidade pelo fracasso histórico.

Com informações do Metrópoles.

O Jejum Continental

A Itália não disputa uma partida de Copa do Mundo desde 2014, quando caiu ainda na fase de grupos no Brasil. O hiato, que completará 12 anos em 2026, é um fardo pesado para uma geração que viu o brilho da Euro 2020 ser ofuscado por sucessivas quedas em repescagens mundiais.

Quem assume o caos?

Com a saída de Gattuso, os rumores na imprensa europeia apontam para um sonho ambicioso: a contratação de Pep Guardiola. No entanto, sem comando federativo e com a moral no chão, o caminho para a reconstrução do futebol italiano parece longo e incerto.