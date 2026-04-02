Gladson entrega alta honraria do Acre a secretários antes de passar faixa

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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O governador Gladson Camelí, antes de deixar o comando do Executivo estadual, fez uma homenagem a todos os secretários de Estado e presidentes de autarquias.

Gladson entregou medalha de honraria da Ordem da Estrela do Acre para todos os secretários de Estado, presidente de autarquias.

Além das autoridades, Gladson também homenageou a primeira pessoa diagnosticada com Covid-19 em 2020, a advogada Isabella Fernandes, e as profissionais que cuidaram dela e de todas as vitimas.