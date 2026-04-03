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Programa Flávio Ricco – Toda terça-feira, às 19H

Globo agora acolhe artistas da concorrência sem cerimônia e com o maior carinho

Período de “quarentena” para recém-chegados na Globo foi extinto

Flávio RiccoJosé Carlos Nery

03/04/2026 às 00:05

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*As informações contidas neste texto são de responsabilidade dos colunistas e não expressam necessariamente a opinião do portal LeoDias.

Eliana, Ticiane Pinheiro e Denílson são contratados da Globo (Reprodução)

Lá atrás, e durante muito tempo, a Globo cultivou uma política quase silenciosa, mas bastante clara, em relação a profissionais vindos da concorrência.

Era obrigatória uma certa “quarentena”, especialmente para atores e atrizes, como forma de preservar a identidade da casa e, de alguma maneira, desmanchar resquícios da imagem construída em outras TVs.

Um procedimento considerado estratégico, mas hoje completamente fora de moda e do contexto, diante das tantas voltas do mundo.

A Globo, diante disso, agora se mostra mais pragmática e alinhada com a dinâmica atual do mercado.

Em vez de esperar, passou a agir, e não por acaso os tantos talentos buscados em diferentes lugares, como SBT, Record e Band, foram rapidamente aproveitados.

Mais que antigas cismas, a bagagem trazida de fora deixou de ser um problema e se tornou um ativo, entre experiência, identidade e público que podem ser aproveitados de imediato. Eliana, Ticiane Pinheiro e Denílson são só alguns exemplos.

É o retrato de uma TV mais ágil e menos presa a antigos conceitos.

Por enquanto

A Jovem Pan, rádio e TV, ainda não tem ninguém escolhido para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

E, talvez, por conta dela e com ela pagando, em se tratando do esporte, não irá ninguém.

Ressalva

Na nota acima, quando se fala em ninguém do esporte, é porque isso não inclui o pessoal do “Pânico”.

Durante o mundial, o programa será apresentado de lá, em um bar já combinado, direto de Miami. Pelo jornalismo, os trabalhos serão concentrados no correspondente Eliseu Caetano, já credenciado pela Fifa.

(Eliseu Caetano/reprodução)

Ainda assim

A Jovem Pan terá outras vozes na Copa do Mundo, próximas à seleção brasileira, em todos os seus jogos.

Giovanni Chacon e Raí Monteiro, por conta própria, já têm suas viagens acertadas.

Calma nessa hora

Vez por outra, tem surgido um certo falatório sobre o desejo da Globo em querer aproveitar um ou outro “BBB” da edição atual em seus projetos futuros.

Data hoje, o que se sabe é que não tem nada de nada. Nenhum plano traçado. E nem imaginado.

A propósito

Ainda em se tratando de Globo, a informação é que nada foi definido até agora sobre uma nova temporada do “Aberto ao Público”.

Se sim ou se não, o que não pode é deixar de investir no humor. Está faltando graça na TV, que já foi muito mais plural.

‘Aberto Ao Público’ estreia segunda temporada na TV Globo, com os humoristas Thiago Ventura, Maurício Meirelles, Bruna Louise e Murilo Couto

(Elenco do ‘Aberto ao público’/Divulgação)

Desculpa me meter

Os responsáveis pela rádio Bandeirantes, para preparar o público presente, bem que poderiam começar a anunciar a mudança dos 90.9 para 107.3.

Deixar para a última hora pode não ser interessante, ainda mais se considerarmos que essa “última hora” não está tão longe assim.

Observação – 1

Nesses últimos dias, tem-se falado muito da Band passando o SBT em vários momentos do dia, especialmente do começo do “Jogo Aberto” até o encerramento do “Jornal da Band”.

Traduzindo para a questão do horário, das 11h até 20h30. Passou, passando.

(Renata Fan/Crédito: Renato Pizzutto/Band)

Observação – 2

No entanto, o detalhe mais interessante a ser observado é que, com exceção das modificações no “Melhor da Tarde”, a Band não investiu nem mexeu em mais nada.

Ao contrário do SBT, que o tempo todo procurou alterar alguma coisa.

Falta um

O esporte do SBT ainda não encerrou o ciclo de contratações para a Copa do Mundo.

Falta alguém para compor as transmissões daqui do Brasil com Tiago Leifert e Juninho. Um jornalista ou um convidado especial.

Cutuca daqui…

SBT e Record, esquecendo completamente a existência da Globo e a sua liderança, seguem divulgando seus feitos na audiência, admitindo que a vice-liderança é o limite que podem alcançar.

No fundo, no fundo, é até feio. Meio humilhante.

A propósito

Em se tratando de audiência, está interessante essa disputa entre Band e RedeTV! na faixa do novo “Superpop”.

Na última quarta-feira, porém, o programa apresentado por Cariúcha ficou atrás no marcador. Média de 0,8 contra 0,7.

Perigo na área

Definida a questão de Sheron Menezzes, a Globo pretende agora acelerar os trabalhos de “Por Você”, próxima das 19h.

Muito ainda em cima de questões do próprio elenco. Para uma produção que estreia em agosto e sequer tem elenco, é flertar com o perigo.

Lombardi no BG

A presença de Renato Lombardi na bancada do “Balanço Geral” se deve à Escala de Páscoa. Nada mais que isso!

Ele segue normalmente no “Cidade Alerta”.

Velocidade

A TV Gazeta terá transmissão ao vivo da GP1000 by Motul, principal categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, aos domingos.

A etapa de abertura será dia 12, no Autódromo de Interlagos, com exibição simultânea no YouTube da TV e no canal Gazeta Esportiva.

Olhos nos olhos

Band e Luciana Gimenez – negócio está caminhando. Os detalhes da conversa e do projeto ainda não são conhecidos.

Para a próxima semana, já há até um jantar agendado.

(Instagram)

Bate – Rebate

Bacana ver Camila Bomfim assumindo posições sempre bem importantes no jornalismo da Globo…

… Não por acaso, uma profissional dedicada que, com muita elegância e categoria, soube construir o seu caminho.

Atriz, apresentadora e produtora cearense, Suzana Castelo fará a personagem Júlia no longa “Guido”…

… Um projeto que tem roteiro assinado por Paulo Cursino e Péricles Barros e direção de Jayme Monjardim.

Essa terceira exibição de “Avenida Brasil” na Globo caminha para também ser consagradora…

… Os primeiros números não mostram outra coisa.

É complicado, dadas as circunstâncias de um reality show, manter a mesma linha de equilíbrio o tempo todo…

… Tudo bem que Solange Couto teve seus erros no “BBB”, mas não sei se merece pegarem tão pesado com ela. É só um jogo.

Já se falou sobre isso e, de fato, é uma grande verdade: “Três Graças” também está fazendo a alegria do comercial da Globo. Está vendendo tudo.

Além de Eriberto Leão, a Paixão de Cristo em Maricá também terá Vanessa Gerbelli e Emílio Orciollo Netto.

Aliás, se alguém não sabe, o pai de Emílio, Sérgio Orciollo, foi meu contemporâneo no SBT. Diretor dos Novos Negócios.

Neste sábado, às 16h30, o “Jovem Pan Saúde”, apresentado por Danúbia Braga, terá a endometriose entre os seus temas.

A Globo fechou 22 marcas patrocinadoras para a transmissão da Copa do Mundo 2026…

… Entre elas, 12 empresas ocupam as cotas principais: Ambev, Itaú, Unilever, Caoa, Amazon, Superbet, XP, Grupo Petrópolis, BYD, Localiza, Medley e Suvinil…

… A OpenAI participa pela primeira vez como cotista de um projeto comercial da Globo.

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Tags:Band, Globo, LeoDias TV, Record, RedeTV!, SBT, TV Brasil, TV Cultura

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Fonte: Portal Leo Dias