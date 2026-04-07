O episódio aconteceu durante um jogo da segunda divisão do município, no confronto entre Vitória e Gordinhos

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Um lance inusitado registrado durante uma partida de futsal em Sena Madureira tem chamado a atenção nas redes sociais e rapidamente ganhou grande repercussão entre internautas.

O episódio aconteceu durante um jogo da segunda divisão do município, no confronto entre Vitória e Gordinhos. No vídeo, um jogador aparece com o gol completamente livre, sem goleiro, mas acaba desperdiçando a oportunidade de forma inacreditável, mesmo estando sozinho diante da trave.

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As imagens foram divulgadas pela Lozango TV, responsável pela transmissão da partida, e rapidamente passaram a circular em diferentes plataformas, gerando comentários bem-humorados, críticas e até memes sobre o lance.

A jogada curiosa reforça como o esporte local também rende momentos marcantes — não apenas pelos gols, mas também por situações inesperadas que acabam conquistando o público fora das quadras.

Veja o vídeo: