Um lance inusitado registrado durante uma partida de futsal em Sena Madureira tem chamado a atenção nas redes sociais e rapidamente ganhou grande repercussão entre internautas.
O episódio aconteceu durante um jogo da segunda divisão do município, no confronto entre Vitória e Gordinhos. No vídeo, um jogador aparece com o gol completamente livre, sem goleiro, mas acaba desperdiçando a oportunidade de forma inacreditável, mesmo estando sozinho diante da trave.
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As imagens foram divulgadas pela Lozango TV, responsável pela transmissão da partida, e rapidamente passaram a circular em diferentes plataformas, gerando comentários bem-humorados, críticas e até memes sobre o lance.
A jogada curiosa reforça como o esporte local também rende momentos marcantes — não apenas pelos gols, mas também por situações inesperadas que acabam conquistando o público fora das quadras.
Veja o vídeo: