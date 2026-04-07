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Gol perdido em futsal de Sena Madureira viraliza nas redes sociais

O episódio aconteceu durante um jogo da segunda divisão do município, no confronto entre Vitória e Gordinhos

Por Ricardo Amaral, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 2 dias
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Gol perdido em futsal de Sena Madureira viraliza nas redes sociais
A jogada curiosa reforça como o esporte local também rende momentos marcantes
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🛡️ Editorial
Fato Checado

Um lance inusitado registrado durante uma partida de futsal em Sena Madureira tem chamado a atenção nas redes sociais e rapidamente ganhou grande repercussão entre internautas.

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O episódio aconteceu durante um jogo da segunda divisão do município, no confronto entre Vitória e Gordinhos. No vídeo, um jogador aparece com o gol completamente livre, sem goleiro, mas acaba desperdiçando a oportunidade de forma inacreditável, mesmo estando sozinho diante da trave.

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As imagens foram divulgadas pela Lozango TV, responsável pela transmissão da partida, e rapidamente passaram a circular em diferentes plataformas, gerando comentários bem-humorados, críticas e até memes sobre o lance.

A jogada curiosa reforça como o esporte local também rende momentos marcantes — não apenas pelos gols, mas também por situações inesperadas que acabam conquistando o público fora das quadras.

Veja o vídeo: 

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