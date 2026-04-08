Golpistas criam páginas falsas para vender ingressos de shows do BTS no Brasil

Ao menos 10 sites fraudulentos foram identificados apenas em abril

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A euforia pela vinda do grupo de K-pop BTS no Brasil em 2026 está sendo usada como isca por criminosos digitais.

Segundo levantamento da empresa de segurança Kaspersky, ao menos 10 páginas falsas foram criadas somente na primeira semana de abril para simular a venda oficial de ingressos.

Os sites utilizam a identidade visual da Ticketmaster, responsável oficial pelo evento, para confundir os consumidores e roubar dados sensíveis, além de valores financeiros.

De acordo com o portal G1, as fraudes são elaboradas para pressionar a vítima com um falso senso de urgência, exibindo cronômetros e alertas de “últimas unidades” para forçar a conclusão da compra antes que o fã perceba as inconsistências no endereço da página.

Como os golpistas operam

A estratégia dos criminosos para a turnê do BTS no Brasil foca na semelhança visual e na facilidade do pagamento instantâneo:

Endereços Suspeitos (URL): Enquanto o site oficial termina em “.com.br”, os links falsos utilizam extensões como “.online”, “.website” e “.site”.

Indução ao PIX: Embora exibam a opção de cartão, os sites alegam “alta demanda” e recomendam o PIX para garantir a reserva. O objetivo é dificultar a contestação do valor, comum em operadoras de cartão.

Dados Pessoais: Antes do pagamento, as páginas exigem CPF, nome completo e número de celular, expondo a vítima a futuros golpes de engenharia social.

Guia de proteção: BTS no Brasil (abril 2026)

Confira as dicas essenciais para não cair em fraudes e garantir seu ingresso de forma segura:

O que verificar Dica de Segurança Endereço da URL Verifique se termina exatamente em .com.br ou .com sem termos extras. Status dos Ingressos Se o site oficial diz “Esgotado”, desconfie de sites com “unidades disponíveis”. Forma de Pagamento Desconfie de páginas que forçam apenas o uso do PIX por “erro no sistema”. Preços Valores muito abaixo do mercado (entre R$ 340 e R$ 990) são sinais de alerta. Canais Oficiais A compra deve ser feita exclusivamente via Ticketmaster Brasil.

A Ticketmaster reforçou, em nota, que monitora continuamente essas plataformas fraudulentas e tenta retirá-las do ar, mas o processo não é imediato. Segundo o levantamento do G1, o monitoramento das páginas falsas identificou que, enquanto o site legítimo já não possuía entradas, os golpistas continuavam vendendo supostas vagas para os shows.

Caso o consumidor caia no golpe, a orientação é acionar imediatamente o banco e solicitar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Com a febre do BTS no Brasil, a atenção deve ser redobrada: o sonho de ver os ídolos de perto não pode se tornar um prejuízo financeiro e um vazamento de dados pessoais.