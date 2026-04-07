Interessados devem enviar propostas de patrocínio até o dia 8 de maio por e-mail oficial

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O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), deu início nesta terça-feira (7) ao processo de credenciamento para empresas interessadas em patrocinar a 4ª edição do Concurso de Qualidade do Café do Estado do Acre (QualiCafé Acre). O edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), visa selecionar pessoas jurídicas para apoiar o evento que já se tornou referência na promoção da cafeicultura regional.

O concurso tem como pilares o incentivo à produção de grãos de alta qualidade, a adoção de boas práticas agrícolas e a sustentabilidade no campo. Além de premiar os melhores produtores, o QualiCafé busca agregar valor comercial ao produto acreano e apresentar a diversidade de sabores e aromas locais ao mercado consumidor.

Como Participar

As empresas interessadas devem encaminhar a proposta de patrocínio, o documento de credenciamento e o termo de compromisso para o e-mail cafeacrerobusta@gmail.com até o dia 8 de maio de 2026. A seleção será baseada no maior valor ofertado e, em caso de empate, a definição ocorrerá por meio de sorteio, conforme as regras da Comissão Organizadora.

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A engenheira agrônoma Michelma Lima, responsável pelo Núcleo da Cafeicultura da Seagri, ressalta que o certame é fundamental para fortalecer as regiões produtoras. “O objetivo é estimular a sustentabilidade e fortalecer a cafeicultura em todo o nosso estado”, afirmou.

Potência na Região Norte

A secretária de Agricultura, Temyllis Silva, enfatizou que o concurso ganha visibilidade nacional a cada ano, tornando-se uma vitrine estratégica para empresas do setor. O avanço da cultura cafeeira no estado também é impulsionado por anúncios recentes da governadora em exercício, Mailza Assis, que confirmou a aquisição de mais de um milhão de mudas de café para distribuição aos produtores.

O resultado final do credenciamento das empresas parceiras será divulgado no site oficial do governo do Estado em até quatro dias úteis após o encerramento das inscrições.