Governo amplia acesso ao Pré-Enem Legal com aulas presenciais no interior

📸 Foto: Mardilson Gomes/SEE

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O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), iniciou o cronograma de aulões presenciais do Pré-Enem Legal pelo interior do estado. O município de Porto Acre foi o primeiro contemplado, recebendo a equipe itinerante nesta semana para atender estudantes da Vila do Incra, Vila do V e comunidades rurais vizinhas.

A ação levou professores de todas as áreas do conhecimento para realizar aulas práticas, com o objetivo de aproximar os alunos da realidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao aliar a teoria à resolução de questões.

Aula presencial

A iniciativa presencial na zona rural complementa o conteúdo já disponibilizado de forma online, ampliando o acesso e fortalecendo a preparação dos estudantes para o exame.

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“Quando estamos aqui, conseguimos tirar dúvidas, entender a realidade dos estudantes e aproximar o conteúdo do cotidiano deles. Isso não acontece da mesma forma nas aulas online”, explicou a professora de Língua Portuguesa e Redação, Letícia de Paula.

A coordenadora de ensino, Edinar Gomes, ressaltou que o caráter inovador do Pré-Enem Legal motiva os jovens e amplia suas perspectivas, pela metodologia diferenciada aplicada no projeto.