Ação na Travessa Torquato, no bairro São Salvador, garante dignidade e saúde para centenas de famílias com nova rede de distribuição

A quinta-feira (16) marcou uma mudança na rotina das famílias da Travessa Torquato, no bairro São Salvador, em Cruzeiro do Sul. Por meio do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), o governo estadual concluiu a implantação de 400 metros de nova tubulação, garantindo que a água tratada chegue diretamente às torneiras de centenas de moradores.

A obra é o passo final de um projeto que teve início com a perfuração de um poço artesiano de 150 metros de profundidade, projetado para atender toda a demanda local. Com a tubulação instalada, o sistema entra em operação plena, promovendo melhorias diretas na saúde pública e na qualidade de vida da comunidade.

Investimento com Recursos Próprios

De acordo com o presidente do Saneacre, Geovani Soares, a ampliação foi executada com recursos provenientes da arrecadação da própria autarquia. Ele ressaltou que as metas de expansão seguem as diretrizes da governadora Mailza Assis para o fortalecimento do saneamento básico no interior.

“O saneamento é um setor que contribui tanto para a saúde quanto para o desenvolvimento sustentável das cidades. Essa é apenas uma das diversas ações que realizaremos neste ano”, afirmou Soares.

O Potencial Hídrico de Cruzeiro do Sul

O gerente municipal do Saneacre, Braz Pedrosa, destacou o esforço das equipes de campo e a abundância hídrica da região, que já conta com mais de 70 poços de distribuição comunitária. “O Saneacre não para. Perfuramos o poço e agora estamos levando essa água até as residências”, explicou.

Apesar da expansão, o órgão faz um alerta à população: a colaboração dos moradores é fundamental para a manutenção do sistema. O Saneacre reforça a necessidade de evitar o desperdício e a importância da contribuição regular com as taxas de tratamento, garantindo que o serviço possa continuar sendo expandido para outras famílias que ainda aguardam pelo benefício.