Secretaria de Educação e Cultura reagenda testes para o final de abril e início de maio; resultado final será publicado no dia 8.

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) oficializou, nesta quarta-feira (22), uma alteração importante no calendário de seleção para o Coro Lírico do Acre. O projeto, que busca mapear e lapidar novos talentos vocais no estado, teve suas audições reprogramadas para garantir uma melhor organização do processo seletivo.

Anteriormente previstas para o fechamento de abril, as audições agora serão diluídas em cinco dias específicos, contemplando o final deste mês e o início de maio. Com a mudança, o governo espera ampliar as oportunidades para que os candidatos se preparem para os testes técnicos.

Novo calendário e divulgação

As avaliações vocais serão realizadas nos seguintes dias:

Abril: Dias 27, 28 e 30;

Maio: Dias 4 e 5.

Após o encerramento dos testes, a expectativa é curta: o resultado final será publicado oficialmente no dia 8 de maio.

Profissionalização e ensaios

O Coro Lírico funcionará como um grupo institucional de estudo contínuo sediado na Escola de Música do Acre (Emac). O projeto terá vigência durante todo o ano letivo de 2026, com um cronograma fixo de encontros semanais, realizados sempre às quintas-feiras, das 18h30 às 21h.

A proposta vai além do simples aprendizado técnico; o foco é democratizar o acesso à música e incentivar a descoberta de talentos que possam representar o estado em apresentações institucionais e grandes eventos culturais. Para os selecionados, a iniciativa representa uma vitrine de profissionalização e investimento na carreira artística regional.