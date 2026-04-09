Governo do Acre anuncia novos chefes para Segurança Pública

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A governadora Mailza Assis oficializou, nesta quarta-feira (8), uma importante reestruturação na cúpula da Segurança Pública do Acre. O delegado Pedro Buzolin passa a ser o novo Delegado-geral da Polícia Civil, substituindo Henrique Maciel, enquanto o policial penal Leandro do Nascimento Rocha assume a presidência do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), ocupando a vaga que era de Marcos Frank.

As trocas fazem parte de um planejamento estratégico que busca oxigenar as instituições e elevar o rigor técnico nas investigações e na gestão prisional. “Essas nomeações seguem critérios técnicos e integram um processo de fortalecimento da nossa gestão. Queremos que áreas essenciais avancem cada vez mais com foco em resultados”, declarou a governadora.

Experiência Investigativa

O novo chefe da Polícia Civil, Pedro Buzolin, possui quase 20 anos de atuação na corporação. Com um histórico focado no combate ao tráfico de drogas e crime organizado, Buzolin já ocupou cargos de alta confiança, como as diretorias de Inteligência e de Polícia da Capital e do Interior. Sua nomeação sinaliza um fortalecimento das atividades investigativas e operacionais no estado.

Gestão Penitenciária

Para o Iapen, a escolha recaiu sobre Leandro Rocha, bacharel em Direito e policial penal de carreira. Com forte atuação na gestão de unidades de segurança máxima e experiência em escolta e custódia, Rocha traz um perfil técnico voltado para a modernização dos procedimentos operacionais e estruturais do sistema penitenciário. Ele já dirigiu a Unidade de Regime Fechado de Rio Branco e possui formação em Gestão Pública.

As novas nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) e marcam o início de uma nova fase administrativa nas pastas, com a missão de garantir ações mais firmes e integradas no enfrentamento à criminalidade em todo o território acreano.

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