Governo do Acre concede série de honrarias a autoridades e servidores

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O governo do Acre publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (3), uma extensa lista de homenageados com a Ordem da Estrela do Acre e a Medalha do Mérito Funcional.

Os decretos, datados de 1º de abril, levam a assinatura do então governador Gladson Camelí, que, na condição de Grão-Mestre da Ordem, oficializou as homenagens a dezenas de autoridades civis e militares.

Além de Aberson, a lista da Ordem da Estrela do Acre contempla nomes como a governadora Mailza Assis, coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, gestores públicos e outras figuras ligadas à administração estadual. Ao todo, quase 30 pessoas receberam a insígnia no Grau de Oficial.

Paralelamente, o governo também concedeu a Medalha do Mérito Funcional a servidores e autoridades reconhecidos por serviços prestados ao Estado. Entre os homenageados estão nomes ligados à gestão pública e ao funcionalismo estadual.

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