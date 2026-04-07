Irã confirma 310 mortos na educação hoje sob graves ameaças de Trump.

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A guerra iniciada em 28 de fevereiro de 2026 entre o Irã e a coalizão liderada por Estados Unidos e Israel atingiu um patamar sombrio. Segundo o ministro da Educação iraniano, Alireza Kazemi, o país já contabiliza 310 mortes entre estudantes e professores, além de 750 escolas danificadas por bombardeios.

Impacto na Educação e Infraestrutura

Os ataques concentraram-se em províncias estratégicas como Teerã, Hormozgan e Azerbaijão Oriental. Um dos episódios mais trágicos ocorreu logo no início do conflito, em Minab, onde um bombardeio atingiu uma escola primária deixando mais de 160 mortos.

Vítimas: 310 mortos e 210 feridos no setor educacional.

Instituições: UNESCO e UNICEF foram acionadas pelo Irã para buscar justiça legal internacional.

Com informações do Metrópoles.

O “Dia D” de Donald Trump

Nesta terça-feira (07/04), a tensão atingiu o ápice com o encerramento do prazo dado pelo presidente americano para a reabertura do Estreito de Ormuz. Trump subiu o tom com uma ameaça apocalíptica:

“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ressuscitar”, declarou o líder americano diante do não recuo de Teerã.

Resistência e Novos Ataques

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian respondeu afirmando que 14 milhões de cidadãos se voluntariaram para “sacrificar suas vidas” na defesa do país.

Enquanto as palavras inflamam os discursos, as Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram um novo ataque hoje contra um complexo petroquímico em Shiraz, alegando que o local produzia componentes para mísseis balísticos.

Com o Estreito de Ormuz bloqueado e as negociações mediadas pelo Paquistão em colapso, o mercado global de energia monitora com apreensão os próximos passos deste confronto que ameaça redesenhar o mapa do Oriente Médio em 2026.