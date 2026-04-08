Governo entrega 800 CNHs sociais e anuncia novas 5 mil vagas em 2026

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O governo do Acre realiza, na próxima quinta-feira, 9, às 11h, a entrega de 803 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) a beneficiários do Programa CNH Social 2025. O evento acontecerá no auditório da sede do Detran/AC, em Rio Branco.

A solenidade irá contemplar os aprovados nas categorias Urbana, Rural e Estudantil e contará com a presença da governadora Mailza Assis e da presidente do Detran, Taynara Martins.

Mais vagas

Na ocasião, o evento também anunciará a abertura das inscrições para 5 mil novas vagas do Programa CNH Social 2026, que traz uma novidade: 250 vagas serão destinadas exclusivamente a atender mulheres vítimas de violência doméstica.

Além disso, também será a posse de 21 novos servidores da autarquia, que reforçarão o atendimento do órgão nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Acrelândia.

Com a medida, o Acre passa a ser o terceiro estado brasileiro a criar cotas específicas dentro do programa para esse público, o que amplia o alcance social da política e promove autonomia e inclusão por meio do acesso à habilitação.