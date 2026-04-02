05/04/2026
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Governo finaliza preparativos de cerimônia de transmissão da faixa governamental

A partir desta sexta, Mailza se tornará a segunda mulher a ocupar o cargo de governadora do Acre

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📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Acontece nesta quinta-feira (2), em frente ao Palácio Rio Branco, a cerimônia de passagem da faixa governamental do governador Gladson Cameli à vice-governadora Mailza Assis, oficializando a transmissão de governo no estado.

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O evento está marcado para as 17h, em frente ao Palácio Rio Branco, com a presença de diversas autoridades.

A partir desta sexta-feira, Mailza se tornará a segunda mulher a ocupar o cargo de governadora do Acre na história do estado.

Programação

A cerimônia contará com uma programação cuidadosamente organizada. A abertura será conduzida com uma saudação inicial às autoridades e ao público presente, dando início oficial à solenidade. Na sequência, será executado o Hino Nacional Brasileiro. Logo após, ocorrerá a assinatura e a leitura do Termo de Posse.

O ato seguinte será a transmissão da faixa governamental, marcando a passagem oficial da gestão. Em seguida, haverá o descerramento do quadro governamental, que será afixado na Galeria dos Ex-Governadores, no Memorial dos Autonomistas. Posteriormente, o governador fará sua saudação, destacando as ações desenvolvidas durante seu mandato.

Na continuidade da programação, a governadora empossada também fará sua saudação, momento em que reforçará compromissos e perspectivas para a condução do estado. Encerrando a solenidade, será executado o Hino Acreano, celebrando a identidade e o orgulho do povo neste momento.

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