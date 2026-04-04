05/04/2026
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Governo garante água potável para moradores em Cruzeiro do Sul

O bairro da Várzea foi o primeiro a receber o suporte após a interrupção da rede pública por questões de segurança.

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Governo garante água potável para moradores em Cruzeiro do Sul
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

O Governo do Estado do Acre, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), iniciou uma operação de assistência direta às famílias afetadas pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. A ação emergencial consiste no fornecimento de água potável através de caminhões-pipa, garantindo o consumo humano e a higiene básica em áreas onde a rede de distribuição precisou ser interrompida.

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Nesta sexta-feira (3), as equipes concentraram os esforços no bairro da Várzea, uma das regiões mais impactadas pela elevação do manancial. Dezenas de moradores foram beneficiados, utilizando baldes e galões para coletar a água tratada levada até os pontos de acesso seco.

Governo garante água potável para moradores em Cruzeiro do Sul

Caminhão-pipa do Saneacre realiza entrega de água no bairro da Várzea/ Foto: Reprodução

Protocolo de Segurança

De acordo com o presidente do Saneacre, Geovani Soares, a medida segue uma determinação da governadora Mailza Assis para respostas rápidas em situações de calamidade. “Levamos o abastecimento alternativo para diminuir os impactos das cheias nas famílias que passam por esse momento difícil”, destacou.

A suspensão do abastecimento via rede pública em áreas inundadas é um protocolo de segurança padrão. A medida evita que a água bruta do rio, carregada de sedimentos e possíveis contaminantes, entre em contato com o sistema de água tratada, preservando a saúde pública.

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O gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, Braz Pedroza, reforçou que as equipes permanecem de prontidão para expandir o atendimento conforme a necessidade das comunidades. “A água subiu rapidamente e estamos fazendo o possível para atender essa população que precisa da ajuda do governo”, afirmou o coordenador da ação no município.

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