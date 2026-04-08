Alunos de escolas como Edmundo Pinto e Jader Saraiva Machado participam de aulas intensivas focadas em todas as áreas do conhecimento

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O caminho para o ensino superior ficou mais curto nesta semana para os jovens da Vila do Incra, Vila do V e comunidades vizinhas. O governo do Acre, através da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), deu o pontapé inicial ao cronograma de 2026 dos aulões itinerantes do Pré-Enem Legal, escolhendo o município de Porto Acre como a primeira parada da equipe pedagógica no interior do estado.

A iniciativa busca romper as barreiras geográficas, levando professores e metodologias dinâmicas diretamente para as escolas rurais. O objetivo é simular a realidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio de resolução de questões comentadas e revisões teóricas presenciais, complementando o suporte que os alunos já recebem por meio das plataformas digitais.

Presencialidade faz a diferença

Para quem vive em áreas onde a internet costuma ser limitada e o acesso a cursos preparatórios é escasso, a chegada dos professores é um divisor de águas. “O contato presencial nos permite entender a realidade local e sanar dúvidas que, no ambiente online, poderiam passar despercebidas”, explicou a professora de Língua Portuguesa e Redação, Letícia de Paula.

O impacto é sentido na motivação de jovens como Kaio Areal, de 17 anos. Aluno da Escola Edmundo Pinto, na Vila do Incra, ele participou pela primeira vez de um aulão desse porte. “Os professores explicam de um jeito que ajuda muito na nossa preparação. Quero cursar Psicologia e o Enem é o meu caminho”, afirmou. O sentimento é compartilhado por Ana Beatriz Santos, da Escola Jader Saraiva Machado, que destacou a facilidade proporcionada pela vinda da equipe até a zona rural.

Metodologia e Expansão

A coordenadora de ensino, Edinar Gomes, ressaltou que a estratégia foca em despertar o interesse dos estudantes através de uma linguagem acessível, que utiliza músicas e redes sociais para contextualizar os conteúdos cobrados no exame. A ação também oferece material didático exclusivo, servindo de apoio tanto para os alunos quanto para os professores das unidades visitadas.

A itinerância do Pré-Enem Legal não para por aqui. Após encerrar as atividades em Porto Acre, a caravana segue para o Bujari, percorre as cidades do Alto Acre como Assis Brasil, Brasileia e Xapuri e ruma em direção ao Vale do Juruá. O compromisso da SEE é garantir que todas as regionais do estado sejam contempladas com o reforço presencial até a data das provas.

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