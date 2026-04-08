📸 Foto: Reprodução

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O setor cultural do Acre ganha um fôlego importante com a retomada da Política de Arranjos Regionais do Audiovisual. Em uma ação conjunta entre o Governo Federal, o Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o estado foi contemplado com R$ 3 milhões destinados a impulsionar produções locais. O recurso é fruto do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que este ano destina um montante global de R$ 630 milhões para todo o Brasil.

A iniciativa marca o retorno de uma estratégia de descentralização que estava paralisada desde 2018. O objetivo central é levar investimento para territórios afastados dos grandes centros produtores, garantindo que a cultura regional chegue às telas. No Acre, o fomento abrangerá desde a produção de curtas e médias-metragens até áreas tecnológicas, como a criação de jogos eletrônicos e animações.

Panorama Regional

Na Região Norte, o investimento total soma R$ 95 milhões, distribuídos entre estados e capitais. Embora o Acre receba um volume menor em comparação a vizinhos como o Pará (R$ 28,56 milhões), Amapá (R$ 20,7 milhões) e Tocantins (R$ 12 milhões), a chegada do recurso é vista como um passo essencial para a profissionalização da cadeia produtiva local.

Além da produção de filmes, os editais devem contemplar áreas como pesquisa, formação profissional, preservação de memória, atividades cineclubistas e o desenvolvimento de núcleos criativos voltados para conteúdos infantis.

Impacto Econômico

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou que o investimento em audiovisual vai além da arte. “O audiovisual ativa a economia, gera emprego e renda, transforma a vida das pessoas e abre janelas para as novas gerações”, afirmou. A ideia é que o setor funcione como um motor de desenvolvimento econômico e combate à violência através da inclusão social.

O que é o FSA?

O Fundo Setorial do Audiovisual, pilar desta política, é uma categoria de programação do Fundo Nacional de Cultura voltada especificamente para o cinema e a televisão. Criado em 2006, o FSA é referência por permitir a cooperação entre agentes econômicos e ampliar a infraestrutura de serviços e salas de exibição em todo o país.

LEIA TAMBÉM:

Com a liberação dos recursos, a expectativa é que novos editais estaduais sejam lançados nos próximos meses, permitindo que produtores acreanos submetam seus projetos para captação.