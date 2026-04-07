Governo lança 12ª edição do Viver Ciência com foco em conexões amazônicas

Professores orientadores têm até o dia 26 de abril para submeter projetos de escolas públicas e privadas por meio de formulário eletrônico

Viver Ciencia (2)
Lançamento da 12ª Mostra Viver Ciência reuniu gestores e estudantes na Escola Sebastião Pedrosa
Foto: Mardilson Gomes/SEE
A educação acreana deu um passo importante rumo ao fortalecimento da pesquisa e da inovação nesta segunda-feira (6). O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), realizou o lançamento oficial da 12ª Mostra Acreana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação Viver Ciência 2026. O evento de abertura ocorreu na Escola Sebastião Pedrosa, em Rio Branco, reunindo a comunidade escolar para apresentar as diretrizes deste ano.

Com o tema “Conexões Amazônicas: saberes, ciência e cultura em diálogo”, a mostra busca valorizar o protagonismo estudantil e incentivar produções científicas que conversem diretamente com os desafios contemporâneos da Amazônia. Para o secretário de Educação, Reginaldo Prates, a iniciativa é uma vitrine para o talento local. “Tenho certeza de que resultará em trabalhos inovadores que transcenderão os limites da nossa região”, afirmou.

Inscrições para a mostra científica seguem abertas até o dia 26 de abril pelo portal da SEE.

Inscrições e Suporte Pedagógico

Os professores orientadores interessados em submeter projetos têm até o dia 26 de abril para realizar a inscrição via formulário eletrônico no site oficial: viverciencia.see.ac.gov.br. Segundo a coordenação-geral do evento, o processo foi simplificado para facilitar a adesão.

Anne Ruela, coordenadora-geral da mostra, destacou que o acompanhamento pedagógico será um diferencial nesta edição. “Nossa expectativa é aumentar o número de participações, até porque teremos mais tempo de acompanhamento dos projetos e da escrita das pesquisas neste ano”, explicou.

Áreas de Conhecimento e Datas

A culminância da 12ª edição está prevista para os dias 25 e 26 de novembro, na capital acreana. O evento receberá projetos em diversas áreas, incluindo:

Tema "Conexões Amazônicas" norteará as pesquisas de estudantes em diversas áreas do conhecimento

  • Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

  • Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática;

  • Robótica, Automação e Tecnologias da Informação.

Exemplo na Prática

A escolha da Escola Sebastião Pedrosa para o lançamento não foi por acaso. A gestora da unidade, professora Maria Sandi Silva Guedes, relatou que a escola já desenvolveu cerca de 40 projetos para a mostra ao longo dos anos. “A cada ano buscamos envolver mais estudantes em investigações, garantindo uma aprendizagem de qualidade”, ressaltou a gestora.

A edição de 2026 reafirma o compromisso do estado em transformar a escola em um laboratório vivo, onde a ciência e a cultura regional caminham juntas para solucionar problemas reais do território acreano.

