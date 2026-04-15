Governo presta assistência a famílias atingidas por forte chuva em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e a Defesa Civil Estadual, realizou na noite desta terça-feira, 14, uma ação emergencial de visita e atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pela forte chuva registrada em Rio Branco. As equipes estiveram nos bairros João Paulo e Sobral, onde quatro famílias foram diretamente assistidas.

A mobilização ocorreu após a presidência de bairro Sobral acionar o Centro de Referência em Direitos Humanos da SEASDH, informando que famílias já acompanhadas e cadastradas pelo órgão tiveram suas residências afetadas pela chuva intensa que atingiu a capital acreana.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Paulo Silva, acompanhou pessoalmente as visitas, ao lado do coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista. Durante a ação, Silva reforçou o compromisso do governo em garantir assistência imediata às famílias atingidas.

“A pedido da governadora Mailza, fomos ao local para assegurar que as famílias tenham o suporte necessário neste momento difícil. Além disso, identificamos outras famílias que também precisam de acolhimento e que serão inseridas na nossa rede de atendimento. Vamos garantir a doação de roupas, leite, massa, fraldas, colchões, água e cestas básicas para minimizar os impactos causados por essa situação”, afirmou o secretário.

De acordo com o coronel Carlos Batista, a atuação in loco foi realizada após solicitação da SEASDH. Ele destacou o volume expressivo de chuvas registrado em curto período.

“Fomos acionados para acompanhar a situação de perto e prestar o suporte técnico necessário. Tivemos um acumulado de 59 milímetros de chuva em apenas 12 horas em Rio Branco, e esse quantitativo pode ter sido ainda maior, o que acabou ocasionando transtornos em diversas áreas da cidade”, explicou.

Durante as visitas, a equipe encontrou a moradora Maria Sueli Cruz, de 49 anos, que vive com quatro filhos e uma neta, sendo a principal provedora da família. Além dos danos causados pela chuva, ela enfrenta um problema de saúde e aguarda a realização de uma cirurgia para a retirada de um cisto na barriga.

Ao se deparar com a situação, o secretário da SEASDH disse que o governo irá agilizar o atendimento. “Vamos dar o suporte necessário, tanto no acolhimento social quanto no encaminhamento da situação de saúde, para que ela tenha o atendimento que precisa o mais rápido possível”, destacou.

A vice-presidente do bairro Sobral, Maria Guedes, acompanhou a equipe do governo durante as visitas. “Toda vez que chove forte a situação aqui não fica boa. É bom ter a equipe do governo para acompanhar de perto a situação”, ressaltou.

A ação reforça o trabalho integrado entre os órgãos estaduais no atendimento a situações emergenciais, garantindo assistência humanitária e suporte às famílias mais vulneráveis.