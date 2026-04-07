⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), oficializou nesta terça-feira (7) a prorrogação do prazo para o Edital de Chamamento Público nº 01/2026. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), garante mais 30 dias para que organizações da sociedade civil que atuam na área ambiental e no apoio à produção rural sustentável submetam suas propostas, com o novo prazo encerrando em 6 de maio.

A iniciativa faz parte do Programa Global REM Acre Fase II e prevê um investimento de R$ 4,5 milhões. Além da extensão do calendário, a retificação do edital trouxe uma mudança estratégica importante: a inclusão da Regional do Alto Acre entre os territórios que podem ser contemplados pelos projetos de recuperação e fomento produtivo.

Foco na Produção Familiar

O objetivo central do chamamento é apoiar projetos que recuperem áreas degradadas e auxiliem no enfrentamento de eventos climáticos extremos. As propostas devem priorizar a redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa, unindo a preservação ambiental à geração de renda para famílias rurais.

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Entre as ações que podem receber recursos estão a implantação de sistemas agroflorestais, a mecanização para recuperação de solos e investimentos em infraestrutura hídrica, como a construção de poços, açudes e sistemas de irrigação. Segundo a presidente do IMC, Jaksilande Araújo, o foco é a adaptação climática. “Nosso objetivo é ampliar as ações junto às comunidades e produtores, investindo na valorização da floresta em pé”, destacou.

Parceria e Cronograma

A execução dos projetos selecionados contará com o suporte direto da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), garantindo que as práticas agroecológicas sejam aplicadas com eficiência técnica. A parceria entre o poder público e as organizações busca garantir que o recurso chegue de forma transparente a quem realmente produz de maneira sustentável.

De acordo com o novo cronograma oficial, o resultado preliminar das organizações selecionadas deve ser divulgado entre os dias 20 e 24 de maio. Já a homologação final do resultado está prevista para ocorrer até o dia 2 de junho, consolidando o avanço das políticas de clima e floresta no estado.