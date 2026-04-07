07/04/2026
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Governo regulamenta prova nacional para seleção de professores em todo o país

Nova avaliação define critérios para ingresso na carreira docente

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Governo regulamenta prova nacional para seleção de professores em todo o país
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

O governo federal publicou regras que instituem a prova nacional para seleção de professores, criando um novo modelo de avaliação para ingresso na carreira docente. A medida consta entre os destaques do Diário Oficial da União desta segunda-feira (6) e estabelece parâmetros unificados para o processo seletivo.

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De acordo com a regulamentação, a prova tem como objetivo padronizar critérios de avaliação e ampliar a qualidade na seleção de profissionais da educação. A proposta é que o exame possa ser utilizado por estados e municípios como etapa em concursos públicos ou processos seletivos.

Além disso, o modelo busca facilitar a mobilidade de professores entre redes de ensino, ao adotar uma referência nacional de desempenho. Com isso, candidatos aprovados poderão ter seus resultados aproveitados em diferentes localidades, a depender das regras de cada ente federativo.

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Outro ponto previsto é a definição de conteúdos e competências que serão cobrados na avaliação, com foco na formação pedagógica e no domínio das áreas de ensino. A medida também pretende fortalecer a valorização da carreira docente e incentivar a qualificação profissional.

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da educação básica no país, ao estabelecer padrões mais claros e uniformes para a seleção de professores. A regulamentação já está em vigor, mas a aplicação prática dependerá da adesão dos sistemas de ensino estaduais e municipais.

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