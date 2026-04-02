05/04/2026
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Governo sanciona aumento e auxílio-alimentação vai a R$ 800 no Acre

Reajuste ocorre após pressão e negociação com servidores

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Aleac
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

O governo do Acre sancionou o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores públicos estaduais, elevando o valor para até R$ 800 para civis e R$ 700 para militares. A medida foi publicada no Diário Oficial (DOE), desta quinta-feira, 2, após aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) e integra um pacote de benefícios voltado à recomposição salarial do funcionalismo.

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A mudança ocorre em meio a um cenário de mobilização de categorias e negociações entre sindicatos, parlamentares e o Executivo. O projeto foi aprovado por unanimidade, após dias de impasse e pressão dos servidores por melhorias salariais e ampliação de benefícios.

De acordo com o texto aprovado, o auxílio passa a ter valor unificado para os servidores civis, corrigindo distorções anteriores entre categorias. No caso dos militares, o benefício também foi ampliado, embora em valor diferente.

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Além disso, o pacote aprovado inclui o Reajuste Geral Anual de 5,08%, o que reforça o impacto financeiro das medidas no contracheque dos servidores.

Conteúdo da Matéria

Negociação e pressão marcaram aprovação

A construção do novo auxílio-alimentação foi resultado de articulação política e diálogo entre diferentes setores. Segundo parlamentares, a proposta inicial não atendia às expectativas das categorias, o que gerou insatisfação e intensificou a mobilização dos servidores.

Durante as discussões, representantes sindicais pressionaram por mudanças no texto e defenderam maior equilíbrio entre as categorias. O impasse foi superado após ajustes na proposta e mediação dentro da própria Aleac.

Deputados destacaram que o acordo final só foi possível com a união das categorias e a abertura do governo para negociação, evitando divisões internas entre servidores.

Pagamento começa em junho

Apesar da sanção, os novos valores do auxílio-alimentação devem começar a ser pagos a partir de junho de 2026, conforme planejamento orçamentário do Executivo estadual.

A medida é vista como um avanço dentro das reivindicações do funcionalismo, embora representantes das categorias afirmem que a luta por melhores condições salariais deve continuar.

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