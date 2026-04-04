Governo se reúne com deputados para discutir indicação de Bestene à Sesacre

📸 Foto Destaque: Reprodução

⏱️ 1 minuto de leitura

O ContilNet obteve com exclusividade a informação de que os deputados da base se reuniram virtualmente, neste sábado (4), com o coordenador de campanha da governadora Mailza Assis, Aberson Carvalho, para tratar da indicação do ex-deputado José Bestene para o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deixado ainda esta semana pelo ex-secretário Pedro Pascoal.

De acordo com a fonte, há uma forte resistência entre os deputados da base em relação à indicação de Bestene. Por outro lado, o governo segue em negociação com os parlamentares.

Nossa reportagem obteve ainda uma imagem da reunião online, em que se destacam Aberson; o líder do Governo na Aleac, Manoel Moraes; o presidente da Aleac, Nicolau Júnior; e os deputados Pablo Bregense, Wendy Lima, Fagner Calegário, Adailton Cruz, Chico Viga e André Vale.

Com a recusa dos deputados em torno do nome de Bestene, uma nova reunião com a base foi marcada para segunda-feira, com a presença de Mailza.

“As coisas devem se definir por lá, mas não queremos Bestene como secretário e o Governo vai precisar nos ouvir”, afirmou a fonte.

A reunião com Mailza na segunda ainda não tem horário marcado nem local divulgado.

Mais informações em instantes.