05/04/2026
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Governo se reúne com deputados para discutir indicação de Bestene à Sesacre

Deputados estaduais se reuniram virtualmente com Aberson Carvalho e sinalizaram uma forte resistência com nome de José Bestene

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Governo se reúne com deputados para discutir indicação de Bestene à Sesacre, mas enfrenta resistência
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

O ContilNet obteve com exclusividade a informação de que os deputados da base se reuniram virtualmente, neste sábado (4), com o coordenador de campanha da governadora Mailza Assis, Aberson Carvalho, para tratar da indicação do ex-deputado José Bestene para o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), deixado ainda esta semana pelo ex-secretário Pedro Pascoal.

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Governo se reúne com deputados para discutir indicação de Bestene à Sesacre, mas enfrenta resistência

Nome de José Bestene enfrenta rejeição entre parlamentares da base governista/ Foto: ALEC

De acordo com a fonte, há uma forte resistência entre os deputados da base em relação à indicação de Bestene. Por outro lado, o governo segue em negociação com os parlamentares.

Nossa reportagem obteve ainda uma imagem da reunião online, em que se destacam Aberson; o líder do Governo na Aleac, Manoel Moraes; o presidente da Aleac, Nicolau Júnior; e os deputados Pablo Bregense, Wendy Lima, Fagner Calegário, Adailton Cruz, Chico Viga e André Vale.

Governo se reúne com deputados para discutir indicação de Bestene à Sesacre, mas enfrenta resistência

Imagem de reunião virtual entre deputados e Aberson Carvalho circula nos bastidores/ Foto: ContilNet

Com a recusa dos deputados em torno do nome de Bestene, uma nova reunião com a base foi marcada para segunda-feira, com a presença de Mailza.

“As coisas devem se definir por lá, mas não queremos Bestene como secretário e o Governo vai precisar nos ouvir”, afirmou a fonte.

A reunião com Mailza na segunda ainda não tem horário marcado nem local divulgado.

Mais informações em instantes.

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