Governo vai decretar situação de emergência em cinco municípios do Acre

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O Governo do Estado vai decretar neste domingo (5) situação de emergência em cinco municípios do Acre afetados pela cheia dos rios. A informação foi divulgada à imprensa na tarde deste sábado (4).

SAIBA MAIS: Rio Juruá sobe e mais de 200 pessoas já estão em abrigos em Cruzeiro do Sul

As cidades são Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

O anúncio está marcado para as 9h, na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá chegou a 14,15 metros e já impacta mais de 28 mil pessoas, espalhadas por 33 bairros, comunidades e vilas do município.

Diante da situação, a prefeitura intensificou as ações de resposta e já encaminhou 233 pessoas, de 50 famílias, para abrigos montados em escolas da rede municipal e estadual. Ao todo, seis unidades já estavam funcionando como abrigo, e uma sétima — a Escola Municipal Terezinha Saavedra — começou a receber famílias neste sábado.