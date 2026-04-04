05/04/2026
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Governo vai decretar situação de emergência em cinco municípios do Acre

As cidades são Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

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Governo garante água potável para moradores em Cruzeiro do Sul
Caminhão-pipa do Saneacre realiza entrega de água no bairro da Várzea/ Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

O Governo do Estado vai decretar neste domingo (5) situação de emergência em cinco municípios do Acre afetados pela cheia dos rios. A informação foi divulgada à imprensa na tarde deste sábado (4).

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SAIBA MAIS: Rio Juruá sobe e mais de 200 pessoas já estão em abrigos em Cruzeiro do Sul

As cidades são Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

O anúncio está marcado para as 9h, na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá chegou a 14,15 metros e já impacta mais de 28 mil pessoas, espalhadas por 33 bairros, comunidades e vilas do município.

Diante da situação, a prefeitura intensificou as ações de resposta e já encaminhou 233 pessoas, de 50 famílias, para abrigos montados em escolas da rede municipal e estadual. Ao todo, seis unidades já estavam funcionando como abrigo, e uma sétima — a Escola Municipal Terezinha Saavedra — começou a receber famílias neste sábado.

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