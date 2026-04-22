Governo zera impostos sobre combustível de avião e pode reduzir custo das passagens

Desoneração vale até maio e busca aliviar custos das companhias aéreas em meio a pressão no setor

Medida publicada no Diário Oficial da União suspende temporariamente a cobrança de PIS e Cofins sobre o querosene de aviação, principal combustível utilizado pelas companhias aéreas no Brasil. A decisão vale até o mês de maio e busca reduzir custos operacionais do setor.

A desoneração ocorre em um momento de pressão sobre as empresas aéreas, que enfrentam aumento de despesas, especialmente com combustível, considerado um dos principais componentes do custo de um voo. Em alguns casos, o querosene pode representar mais de 30% dos gastos totais das companhias.

Com a suspensão dos impostos, a expectativa é que haja um alívio imediato no caixa das empresas. Isso pode abrir espaço para ajustes nas estratégias comerciais, como ampliação de rotas, aumento da oferta de voos e até a realização de promoções pontuais.

Apesar disso, a redução de impostos não garante queda automática no preço das passagens aéreas. O valor final pago pelo consumidor depende de diversos fatores, como a demanda por voos, a variação do dólar e o preço internacional do petróleo. Ainda assim, a medida pode ajudar a conter aumentos e melhorar a competitividade do setor.

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Outro ponto importante é que a desoneração tem prazo limitado. O governo optou por aplicar a medida de forma temporária para acompanhar os impactos na economia e na arrecadação. A validade até maio permite ajustes futuros conforme o comportamento do mercado.

Mesmo com o incentivo, o setor aéreo brasileiro continua enfrentando desafios estruturais. Além do custo do combustível, as empresas lidam com despesas atreladas ao dólar, como manutenção de aeronaves e contratos internacionais, o que influencia diretamente na formação dos preços.

A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para estimular setores considerados essenciais para a economia. O transporte aéreo tem papel importante na integração entre regiões e no desenvolvimento do turismo, o que reforça a necessidade de políticas que ajudem a manter a operação das companhias.

Para os consumidores, o impacto tende a ser indireto. Em vez de uma redução imediata no preço das passagens, o efeito mais provável é o aumento da oferta de voos e oportunidades de tarifas promocionais, especialmente em períodos de menor demanda.

Nos próximos meses, o comportamento do setor deve indicar se a medida será suficiente para gerar efeitos mais consistentes. Até lá, a tendência é de que as companhias utilizem o alívio tributário para equilibrar custos e manter a operação em um cenário ainda desafiador.