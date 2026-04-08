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Os fãs de GTA 5 têm poucos dias para aproveitar o título no serviço da Microsoft. O aclamado jogo da Rockstar Games deixará o catálogo do Xbox Game Pass no dia 15 de abril, abrangendo todas as modalidades: Consoles, PC e Cloud Gaming.

Por que GTA 5 está saindo?

A remoção não é uma surpresa para quem acompanha os bastidores da indústria. O contrato de licenciamento assinado entre a Rockstar e a Microsoft em 2025 previa a permanência do jogo por apenas um ano.

Além disso, a saída é vista como um movimento estratégico: com o lançamento de GTA 6 confirmado para 19 de novembro de 2026, a Rockstar deve focar suas energias e marketing no novo título da franquia.

O que chega em abril: Hades 2 e Oblivion Remastered

Para compensar a perda, a Microsoft anunciou uma das melhores safras de jogos dos últimos meses. O destaque absoluto vai para Hades 2, a sequência do aclamado roguelike, e a versão remasterizada de The Elder Scrolls IV: Oblivion, um clássico da Bethesda que retorna com gráficos atualizados.

Calendário de Lançamentos (Abril/2026):

07/04: Final Fantasy IV

08/04: DayZ (PC) e FBC: Firebreak

09/04: Planet Coaster 2

14/04: Hades II e Replaced

Com informações do TechTudo.

16/04: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e EA Sports NHL 26

17/04: Call of Duty: Modern Warfare

21/04: Sopa: Tale of the Stolen Potato

Planos e Preços

Atualmente, o serviço conta com quatro modalidades no Brasil, variando desde o plano Essential (R$ 43,90) até o Ultimate (R$ 119,90), que inclui benefícios como o EA Play, Clube Fortnite e acesso ao catálogo completo de mais de 400 jogos e Cloud Gaming.

Se você ainda não terminou a campanha de Michael, Franklin e Trevor, o relógio está correndo!