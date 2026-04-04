05/04/2026
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Guarda Civil orienta como checar antecedentes de pretendentes

A consulta é pública e pode ser realizada por qualquer pessoa por meio do portal oficial do Judiciário

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Guarda Civil orienta como checar antecedentes de pretendentes
📸 Foto Destaque: Instagram
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Uma orientação de segurança compartilhada por uma guarda civil municipal da Serra (ES) ganhou repercussão nacional nas redes sociais. No vídeo, a agente ensina mulheres a utilizarem ferramentas públicas para verificar se pretendentes possuem histórico criminal, especialmente registros relacionados à Lei Maria da Penha ou medidas protetivas, antes de aprofundarem um relacionamento.

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A policial destaca que a consulta de processos judiciais deve ser vista como uma medida de proteção pessoal. “Antes de se apaixonar, você já pesquisou o CPF dele? Ou você só descobre tudo depois do trauma? Como guarda civil municipal, eu preciso te dar uma dica importante”, afirma a agente na publicação que rapidamente acumulou milhares de visualizações.

Guarda Civil orienta como checar antecedentes de pretendentes

Guarda Civil Municipal orienta mulheres sobre segurança em relacionamentos/ Foto: Instagram

Passo a Passo da Consulta

Segundo a guarda, qualquer cidadão pode acessar essas informações de forma gratuita no site do Tribunal de Justiça. O procedimento consiste em entrar na área de consultas processuais e utilizar a opção de “consulta unificada”. A busca pode ser feita apenas com o nome completo do indivíduo, permitindo visualizar o andamento de processos que não correm em segredo de justiça.

A agente reforça que a ferramenta é essencial para identificar sinais de alerta. “Se entre esses processos estiver Maria da Penha ou medida protetiva, vale a pena dar mais atenção. Não é sobre julgar, é sobre se proteger”, ressalta.

Informação como Segurança

O objetivo da postagem é incentivar a prevenção contra a violência doméstica. Para a guarda, muitas histórias de agressão começam de forma positiva, mas escondem um histórico de comportamento violento que poderia ter sido detectado precocemente. “Muitas histórias começam lindas, mas escondem sinais que poderiam ser evitados. Se cuide, denuncie e procure ajuda”, conclui a policial no vídeo.

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A iniciativa foi elogiada por internautas e especialistas em segurança, que veem na transparência de dados do Judiciário um aliado importante para a integridade física e emocional das mulheres.

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