Gyökeres reencontra Sporting pelo Arsenal na Champions

Sporting e Arsenal duelam hoje pelas quartas da Champions

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O Estádio José Alvalade será o palco de um dos confrontos mais aguardados da temporada europeia. Nesta terça-feira (07/04), às 16h (de Brasília), o Sporting tenta usar o fator casa para parar o poderoso Arsenal de Mikel Arteta no primeiro jogo das quartas de final da Champions League.

O Fator Gyökeres

O grande personagem da tarde é, sem dúvida, Viktor Gyökeres. O atacante sueco, que conquistou o Troféu Gerd Müller e marcou 97 gols em 107 jogos pelo Sporting, volta a Lisboa pela primeira vez defendendo as cores dos Gunners.

Contratado por 63 milhões de euros, Gyökeres já balançou as redes 17 vezes nesta temporada e é a principal arma ofensiva do time inglês.

Com informações do Metrópoles.

Escalações Prováveis

Sporting: Rui Silva, Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio e Mangas; Bragança e Morita; Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez . Técnico: Rui Borges.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice e Odegaard; Gabriel Martinelli, Eze (ou Trossard) e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir Sporting x Arsenal ao vivo

Diferente de outros jogos da rodada, este confronto terá exclusividade digital:

Streaming: Max (antiga HBO Max)

O Arsenal chega com favoritismo, mas o Sporting de Rui Borges aposta no brilho de veteranos como Luis Suárez e na pressão da torcida para levar uma vantagem para o jogo da volta no Emirates Stadium.