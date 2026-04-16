Polícia Militar interveio rapidamente e prendeu o homem, que possivelmente estava sob efeito de entorpecentes

Moradores de Sena Madureira ficaram assustados com uma ocorrência de violência doméstica registrada nesta semana, envolvendo um homem acusado de atacar a própria mãe dentro de casa. A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para conter a situação.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito apresentava comportamento agressivo no momento do ocorrido e estaria, possivelmente, sob efeito de substâncias entorpecentes. Durante a confusão, ele arremessou uma cadeira contra a vítima, causando ferimentos nos braços.

Testemunhas que presenciaram a cena chamaram a polícia, que chegou rapidamente ao endereço e realizou a prisão do homem. Em seguida, ele foi levado para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima recebeu assistência, enquanto o caso passou a ser investigado pelas autoridades competentes. Pela legislação brasileira, situações desse tipo podem ser enquadradas na Lei Maria da Penha, que assegura proteção às mulheres em contexto de violência doméstica, inclusive quando o agressor é integrante da própria família.

O episódio serve de alerta para a importância da denúncia. Casos de violência doméstica podem ser informados pelos canais oficiais de atendimento e emergência.