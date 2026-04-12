Homem de 53 anos sofre queda de dois metros em Rio Branco

Homem de 53 anos escorregou ao tentar acessar parte baixa de residência e bateu o rosto contra o chão na Baixada da Sobral

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Josimar Ferreira do Nascimento, de 53 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de aproximadamente dois metros no início da noite deste domingo (12), na Avenida Sobral, no bairro Airton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, o homem havia acabado de chegar da casa da mãe quando tentou acessar uma parte mais baixa da residência por uma área externa. Durante a descida, acabou escorregando e caiu de uma altura considerável.

Com o impacto, Josimar bateu o rosto contra o chão e sofreu um corte contuso na região frontal da cabeça, apresentando sangramento intenso. Familiares também perceberam que ele demonstrava sinais de confusão mental logo após o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A equipe realizou os primeiros socorros ainda no local, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro da capital.

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Na unidade hospitalar, Josimar deu entrada no setor de traumatologia com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele permanece sob cuidados médicos, passando por avaliações e exames mais detalhados para definição do quadro clínico.

Apesar da gravidade da queda, o estado de saúde do homem é considerado estável.