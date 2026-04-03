05/04/2026
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Homem discute com entregador e incendeia moto por ciúmes

Homem queima moto de entregador por ciúmes e acaba preso com arsenal

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h e encontrou a motocicleta consumida pelas chamas. O suspeito, que apresentava sinais evidentes de embriaguez, não fugiu: apresentou-se aos policiais e confessou o ato. O entregador conseguiu escapar ileso ao perceber que seria agredido fisicamente, abandonando o veículo antes do incêndio.
Crédito: Reprodução/PM
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Um desentendimento banal terminou em crime e prisão na noite da última quarta-feira (01/04), no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju. Irritado por acreditar que um entregador teria se insinuado para sua companheira, um homem de 40 anos ateou fogo no veículo de trabalho da vítima em plena via pública.

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O Ataque e a Embriaguez

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h e encontrou a motocicleta consumida pelas chamas. O suspeito, que apresentava sinais evidentes de embriaguez, não fugiu: apresentou-se aos policiais e confessou o ato. O entregador conseguiu escapar ileso ao perceber que seria agredido fisicamente, abandonando o veículo antes do incêndio.

Arsenal Descoberto

O que parecia ser apenas um caso de dano material ganhou contornos mais graves durante as diligências. Na residência do suspeito, os policiais localizaram e apreenderam 13 armas artesanais, sendo:

Com informações do Correio 24horas.

  • 03 espingardas;

  • 10 armas do tipo “trabuco”.

Situação Jurídica

O agressor foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi autuado em flagrante por dano e posse ilegal de arma de fogo. Embora uma fiança de R$ 2 mil tenha sido estipulada pela autoridade policial, o homem informou não ter condições financeiras de arcar com o valor, permanecendo à disposição da Justiça.

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