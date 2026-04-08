08/04/2026
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Homem é assassinado a tiros em ramal no interior do Acre

Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul foram acionadas

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Delegacia
📸 Foto: Cedida
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Um homem conhecido como Cleuso do Tonhão foi morto a tiros nesta quarta-feira (8), no Ramal do Feijão Insosso, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre.

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De acordo com informações preliminares, a vítima já havia sido presa anteriormente por tentativa de homicídio e também era investigada pela morte de um homem identificado como Marcone. Os casos teriam ocorrido na mesma localidade.

Caso será investigado

Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul foram acionadas e se deslocaram até o local para os procedimentos necessários.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Acre, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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