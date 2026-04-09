📸 Foto: Ascom

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem sequestrados por criminosos armados na manhã desta quarta-feira (8), no Ramal do Feijão Insosso, zona rural de Mâncio Lima, no interior do Acre.

As vítimas foram identificadas como Clelson Pereira Lima, de 41 anos, que morreu no local, e Elierton Maciel Neo, de 40 anos, que conseguiu escapar com vida.

Segundo informações repassadas às autoridades, os dois seguiam para realizar a atualização da tornozeleira eletrônica quando foram abordados por homens armados. Eles foram rendidos, amarrados e levados até um ponto isolado conhecido como “Quatro Entradas”.

De acordo com relato de Elierton à Polícia Militar do Acre, quatro criminosos encapuzados participaram da ação, sendo que um deles portava uma arma longa. No local, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas.

Elierton foi atingido no antebraço direito e sofreu um ferimento de raspão nas costas. Ele conseguiu fugir após um descuido dos suspeitos e, durante a fuga, afirmou ter ouvido novos disparos, possivelmente contra Clelson.

A polícia foi acionada via Centro de Operações (Copom) e encontrou o sobrevivente em uma residência próxima. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital.

Durante a ação criminosa, os suspeitos também roubaram a motocicleta das vítimas. Com apoio da Rotam, equipes realizaram buscas na região e localizaram o corpo de Clelson, além de objetos pessoais.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.

O caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.